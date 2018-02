Afrique de l'Ouest: Moustapha Cissé Lô, président du Parlement de la CEDEAO - « Rendre effective la circulation des personnes et des biens »

interview

Dakar va abriter, du 12 au 15 février 2018, un forum sur le thème : la libre circulation des personnes et des biens et lutte contre la migration organisée par le Parlement de la Cedeao. Dans cet entretien, Moustapha Cissé Lô, président du Parlement de la Cedeao revient sur les enjeux de cette rencontre sous régionale.

Monsieur le président, pourquoi le Parlement de la Cedeao organise un forum sur la circulation des personnes et des biens ?

Il y a une préoccupation qui consiste à mettre en œuvre le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, dans notre espace communautaire. Ce protocole est entré en vigueur depuis plusieurs années, mais les difficultés liées à la non-application dudit protocole par les forces de sécurité et de défense, qui ont en charge le contrôle de nos frontières, pose problème.

Ce forum va constituer un déclic, pour une meilleure gestion de la question, dans l'espace communautaire. Plusieurs activités sont prévues lors de la rencontre de Dakar : les parlementaires vont échanger et élaborer un mémorandum pour sensibiliser les populations.

Nous irons aussi aux frontières, notamment à Rosso. Les parlementaires seront également à la frontière entre le Sénégal et la Gambie pour sensibiliser les forces de sécurité et de défense. Il est aussi prévu une marche pacifique. L'ouverture de ce forum qui va accueillir d'éminentes personnalités, sera présidée par son excellence Macky Sall, président de la République.

La sensibilisation des forces de défense et de sécurité peut-elle faciliter l'application du protocole?

Nous avons décidé d'échanger avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la société civile, la presse, les chefs religieux, les chefs coutumiers, les Etats, les députés, les Conseils économiques des pays membres, les ministres chargés de l'intégration, sur cette problématique. Il y'a des perturbations dans le secteur de la migration. Des kidnappings sont souvent notés aux frontières.

Des migrants meurent dans le désert. D'autres décèdent en mer. Toutes ces questions constituent un défi pour les pays de la Cedeao. A l'issue du forum, il y aura un mémorandum et son étude ouvrira des issues pour l'application du protocole.

Ce forum n'est pas politique, il traite des questions spécifiques, liées à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace Cedeao, mais aussi des questions de migrations. Nous allons discuter des défis et des enjeux en toute responsabilité, en tant que parlementaire et trouver des réponses.

Quel impact économique la libre circulation des personnes peut avoir dans les économies de la sous-région ?

C'est une question de développement socioéconomique et culturel. Nous allons échanger avec la presse, voir les entraves non tarifaires qui peuvent compromettre le processus d'intégration. C'est dire que nous avons l'obligation, entre parlementaires, de travailler à ce que ce protocole soit appliqué.

La loi est communautaire et les Etats sont obligés de répondre favorablement à cette préoccupation des populations. Quand on parle de libre circulation des personnes et des biens, de schéma de libéralisation des échanges, de migrations, je pense que le secteur privé est concerné au premier plan.

Au cours du forum de Dakar, des réponses seront trouvées à l'issue des échanges, entre les parties prenantes sur cette question qui n'est pas d'ordre politique et qui implique les jeunes. C'est pourquoi, nous avons invité le conseil national de la jeunesse, les Asc du mouvement navetane, le 12ème Gaindé, mais aussi des présidents, des hommes d'affaires, etc.

Quelles sont les personnalités et organisations attendues ?

Nous appelons tout le monde à venir. L'ouverture sera présidée par le chef de l'Etat Macky Sall. Le Sénégal va accueillir beaucoup d'étrangers et le forum va se dérouler pendant 04 jours.

Nous avons lancé des invitations aux institutions comme la Cedeao, l'Union africaine, le Parlement panafricain, l'Union européenne et le Hcr et les Nations unies, le parlement de l'Afrique de l'Est, l'Institut national d'études juridiques (Nils) du Nigeria.

Nous attendons d'autres confirmations. Le chef de l'état et le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, le premier ministre du Maroc, des présidents de parlements, des ministres d'intégration seront présents.

Un sénateur Français qui a en charge les questions migratoires en Afrique est attendu de même que le représentant des Nations-Unies en Libye, celui de l'Afrique de l'Ouest Mohamed Ibn Chambas. Le Niger qui constitue une zone de transit est invité. Nous avons invité aussi le Maroc, avec qui nous sommes en négociations, pour examiner son intégration à notre espace.

Quelle appréciation faites-vous du dossier marocain ?

Le dossier de l'intégration du Maroc est traité par les chefs d'Etat qui décident, en toute indépendance, l'exclusion ou l'intégration d'un membre. Pour les questions d'admission, ce n'est pas le parlement.

Cependant, nous pouvons en être saisis, mais ce sera juste pour donner un avis, nous sommes en attente. A ce jour, nous n'avons pas encore été saisis de la question. Toutefois, nous avons invité à ce forum le parlement marocain.