Sénégal: Foire internationale de Kaolack - Engouement au troisième jour

Le tour que nous avons effectué, hier, en fin de matinée, à la foire internationale de Kaolack, nous a permis de constater le degré d'engouement que cette rencontre suscite. En témoigne le nombre de participants étrangers, une trentaine recensée par les organisateurs.

Shankaar Kumar est venu de l'Inde avec son autre collègue et leurs deux épouses pour participer à cette foire dont la perspective a été élargie avec le choix de l'Indonésie comme pays invité d'honneur. Une nation islamique connue pour son boom démographique mais aussi et surtout pour son dynamisme économique.

Les exposants indiens proposent des produits pharmaceutiques à base de produits locaux, selon Shankaar Kumar. « Ce sont des produits très efficaces pour les maux de tête, la fatigue, les hémorroïdes, le diabète entre autres produits de massage », fait-il noter.

Un peu plus loin, des Burkinabé, des Gambiens, des Maliens et des Tunisiens exposent également des produits de leurs terroirs. Sur le plan national, toutes les régions ont envoyé des représentants pour exposer leurs produits. C'est le cas des régions de Saint-Louis et de Thiès qui partagent le même stand mais avec des produits artisanaux différents.

Les Saint-louisiens proposent à la clientèle des chaussures « Made in Ngaye Mékhé », alors que la délégation de Thiès composée de deux femmes propose des habits prêts à porter et de l'encens. Mame Bandé Guèye qui n'est pas à sa première participation à cette foire internationale de Kaolack, travaille avec son mari couturier dont elle s'occupe de commercialiser les habits qu'il confectionne et qui sont très prisés à la foire.

Plus prisé encore à la foire de Kaolack, le « Ndiambane » proposé par la dame Diarra Diaw. « Le « Ndiambane » que je propose aux clients est uniquement fait lors de la foire.

Je l'avais initié lors de la deuxième édition et cela a connu un grand succès », souligne-t-elle. Le produit est composé de tamarin du Nigéria, des produits halieutiques comme les crustacés (huitres, crevettes, pagnes), de l'oignon, du poivre, du piment », explique-t-elle. Les consommateurs en raffolent.

Hier, en fin de soirée, le président de la chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, accompagné d'une délégation du comité d'organisation, a effectué une visite des différents stands pour se rendre compte des conditions de travail des exposants et constater le degré de fréquentation des visiteurs à la foire internationale. La journée de l'Indonésie, pays invité d'honneur de cette foire qui était prévue hier aura finalement lieu aujourd'hui à la chambre de commerce de Kaolack.

SERIGNE MBOUP EXPRIME SA SATISFACTION

Dans un entretien qu'il nous a accordé, hier, le président de la chambre de commerce de Kaolack, initiateur de cette importante rencontre commerciale et économique, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de la foire.

Serigne Mboup, le président de la chambre de commerce de Kaolack estime que le fait que le Premier ministre préside la cérémonie d'ouverture est un motif de satisfaction pour le comité d'organisation. « A cela s'ajoute le nombre de participants qui a augmenté aussi bien sur le plan national qu'en ce qui concerne la participation des pays étrangers dont une trentaine a été recensée.

Le nombre de visiteurs aussi augmente tous les jours et cela nous réconforte dans notre idée que les populations commencent à s'approprier l'événement tout comme les collectivités locales comme le conseil départemental de Kaolack dont le président Baba Ndiaye s'est beaucoup investi pour la réussite de la foire pour avoir bien compris les rôles et missions à lui assignés dans la conduite de la collectivité territoriale et qui doivent être non seulement politiques mais surtout de développement.

C'est le cas également du conseil départemental de Guinguinéo », a indiqué le président de la chambre de commerce de Kaolack. Il a aussi évoqué l'impact de cette foire internationale notamment dans l'intégration africaine. « Cette intégration doit démarrer avec nos voisins immédiats : la Gambie, le Mali, la Mauritanie, la République de Guinée et la Guinée-Bissau avant d'aller ailleurs.

Et nous travaillons dans ce sens à travers ce parrainage de la foire que nous avons obtenu de la Cedeao sans compter la présence de la région de l'Oriental du Maroc jumelée avec le Conseil départemental de Kaolack », a affirmé Serigne Mboup. « Cette foire est placée sous le signe des relations sénégalo-gambiennes.

La journée de la Sénégambie et le forum sur les relations commerciales entre les deux pays vont mobiliser les plus hautes autorités de ce pays frère avec à la tête la Vice présidente de la Gambie qui fera le déplacement à Kaolack », a poursuivi M. Mboup.

Le président de la chambre de commerce de Kaolack note également qu'un forum sur la filière de l'arachide ; le transport maritime, l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat féminin est prévu.

« Nous abordons ces sujets pour nous rappeler l'exigence d'une réflexion structurée sur nos obligations d'élus consulaires et de membres du secteur privé dans le développement économique et social du Sénégal et particulièrement de la région de Kaolack et de tout la bassin arachidier », a déclaré Serigne Mboup.

MONTÉE EN PUISSANCE !

Conçu initialement pour se positionner sur le marché sous régional ouest africain, la Foire internationale de Kaolack est en passe de gravir les étapes. Une montée en puissance illustrée par le choix du pays invité d'honneur : l'Indonésie. Une démarche que le président du comité de pilotage a justifiée.

« L'ambassadeur de ce pays accrédité au Sénégal nous avait fait l'honneur d'une visite lors de la dernière édition, en plus d'une invitation des opérateurs économiques sénégalais à la foire internationale de Jakarta.

C'est aussi une option pour nous de s'inspirer du dynamisme économique de l'Indonésie classée 11e économique du monde en plus d'être la première nation islamique en terme démographique», a soutenu Serigne Mboup, le président de la Chambre de Commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack.

Un choix conforté par le chef du gouvernement qui a évoqué un pays cité en référence dans le monde en matière d'émergence économique. Invitée d'honneur, l'Indonésie incarne la progression fulgurante de l'économie halal dans le marché mondial.

Une thématique générale et un pays invité d'honneur rompant avec la tradition sous régionale du début qui laissait pointer des ambitions plus affirmées à l'international pour les organisateurs de la manifestation commerciale.

Avec le Mali et le Nigéria choisis respectivement en 2016 et 2017 et des thèmes de réflexion centrés sur les problématiques d'intégration régionale, la Foire internationale de Kaolack avait une assise sous régionale.

Une réputation battue en brèche avec la présente édition. Une ouverture qui se reflète par le cosmopolitisme des produits proposés et des différentes nationalités des exposants.

Sur les quelque 700 exposants, une centaine est venue de pays étrangers dont l'Indonésie, le Maroc, la Chine et un bon contingent de ressortissants africains. Des perspectives ouvertes pour le renforcement des échanges commerciaux avec ce dragon asiatique, premier producteur mondial de plusieurs matières agricoles dont l'huile de palme.