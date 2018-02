Sénégal: Khalifa Sall devant la barre - « Je suis ici parce que j'ai dit non à une offre politique »

Le procès Khalifa Sall a repris, hier, avec l'ouverture des débats de fond. Le maire de Dakar a réaffirmé son innocence hier. Devant la barre, Khalifa Sall a dénoncé un « procès éminemment politique » et dit être en prison pour avoir refusé une offre faite en 2012. Ses co-accusés se sont aussi longuement expliqués devant le tribunal.

Chamboulement dans l'ordre de passage des prévenus. Ce n'est pas l'accusée Fatou Traoré, comme l'avait voulu le juge Malick Lamotte, qui a parlé en premier au Palais de justice hier.

Mais plutôt Khalifa Sall, « principal prévenu » dans l'affaire de la Caisse d'avance. « Khalifa Sall veut faire une déclaration », a annoncé Me Ousseynou Fall de la défense. Et quand le maire de Dakar a pris parole, c'est d'abord et avant tout pour remercier le juge Malick Lamotte.

« Je vous remercie de m'avoir donné la parole », a dit le maire de Dakar. Il a avoué ne rien savoir en matière de procédures mais dit savoir pourquoi il est attrait devant la justice. « Je suis ici parce que j'ai dit non. J'ai dit non à une offre politique. J'ai dit non à une proposition politique qui m'a été faite en juin et en septembre 2012.

On m'a proposé un marché que j'ai décliné. On a voulu me forcer à accepter en 2014 et ça n'a pas marché. Donc, monsieur le président, je vous dis et répète, ce dossier est politique, éminemment politique », a expliqué Khalifa Sall, surpris de voir le maire qu'il est attrait devant la barre.

« Jamais nous n'avions pensé qu'un maire serait attrait devant vous pour des faits aussi graves », a estimé le député-maire de Dakar. Selon Khalifa Sall, ce genre de procès est une première au Sénégal.

« C'est du jamais vu », lance-t-il, visiblement choqué. « J'ai accepté de venir me défendre et défendre l'honneur de la municipalité pour que l'opinion sache les véritables raisons de mon arrestation », a-t-il soutenu, en insistant que lui et ses co-accusés n'ont commis « aucune malversation, aucun détournement ».

« Nous n'avons touché à aucun franc de l'Etat. Nous avons géré les fonds de la municipalité de manière transparente », s'est défendu Khalifa Sall.

Et quand le procureur l'a interrompu en lui demandant d'aller dans le fond du dossier, le maire de Dakar s'est tu un moment avant de dire ceci, les yeux rivés vers Serigne Bassirou Guèye : « Je ne suis pas quelqu'un qui prend et je n'ai jamais pris de ma vie ».

Khalifa Sall a ajouté, toujours sur un ton ferme : « L'objet de ce procès est de mener un combat politique contre un adversaire. Vous voyez ces messieurs et cette dame qui sont attraits devant vous, ils n'ont rien fait, leur seul tort est d'être des collaborateurs de Khalifa Sall. Libérez-les et jugez-moi tout seul.

J'assume tout ce qu'on leur reproche ». Des propos qui ont indisposé le juge Malick Lamotte qui s'est voulu clair : « Le tribunal est saisi de faits commis par des personnes. Et puis ici, nous ne jugeons pas de faits politiques mais de faits ».