Sénégal: PDS Saint-Louis - La proposition de suspension d'Ameth Fall Braya maintenue

Et ils comptent se battre pour qu'il y ait des « élections démocratiques, libres et transparentes » dans la localité. Enfin, les libéraux saint-louisiens ont réitéré leur engagent à la base, aux côtés de Me Abdoulaye Wade et du Coordonnateur général à ne ménager aucun effort pour faire face à toutes les formes d'intimidation et de trahison afin d'exiger le retour, sans condition, du candidat, Karim Wade.

Dans la résolution qui a sanctionné la rencontre, les libéraux rappellent qu'Ameth Fall Braya a défié ses frères de la fédération en promettant à Macky Sall et à l'Apr de Saint-Louis zéro rouge à l'accueil. Par cet acte, Ameth Fall a enfreint la consigne de leur parti qui était de manifester « pacifiquement » leur colère et leur dégoût sur le régime actuel à la venue de Macron dans la région.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.