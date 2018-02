Congo-Kinshasa: Coopération Sino-Congolaise - L'Anapi reçoit des investisseurs chinois pour des garanties effectives

Le climat des affaires et d'investissement en République Démocratique du Congo est plus que jamais sur des tracées requinquées.

Sous la canicule ardente du lundi 5 février 2018, le Ministre de l'aménagement du territoire, Félix Kabange, accompagné d'une équipe d'investisseurs chinois en séjour à Kinshasa conduite par M. Lee, a effectué une visite de prospection au siège administratif de l'Anapi pour avoir d'ample explications sur les potentialités que regorge la RDC, mais aussi les facilités et avantages d'y investir. Ils détiennent, en effet, un projet de construction d'un parc industriel pour la production du matériel électrique.

Il n'a fallu que d'une seule présentation du Directeur Général de l'Anapi, Anthony Nkinzo, pour estomper les doutes des investisseurs chinois et les mener au bout de leur curiosité. Après avoir rencontré le bureau de coordination de la Coopération Sino-congolaise, les Ministres de l'Energie et des Mines ainsi que leurs services techniques, il était important que ces investisseurs viennent à l'Agence nationale pour la promotion des investissements, organe du Gouvernement chargé de la promotion des investissements en RD. Congo, pour avoir l'esprit au point à ce sujet.

Anthony Nkinzo a procédé, cependant, à une présentation sommaire de la RDC dont la superficie représente 20 pays d'Europe. D'où, l'énorme potentiel en termes de marchés. En tant que service de facilitation, l'Anapi a exposé les opportunités d'investissement et bien sûr, les raisons d'investir en RD. Congo. Le pays qui accorde aux investisseurs des avantages dans le cadre du code des investissements, de la loi agricole, et aux entreprises éligibles au partenariat stratégique sur les chaînes de valeur notamment, l'application des tarifs préférentiels par Kilowattheure. Mais des avantages également dans le cadre du code minier, douaniers et fiscaux, et le droit de rapatrier les bénéfices en Chine selon les réglementations.

Le ministère de l'aménagement du territoire qui s'occupe non seulement de la gestion spatiale mais également de la répartition des équipements à travers la République, a donc eu le privilège de recevoir cette équipe d'investisseurs qu'il a conduite vers l'Agence nationale pour la promotion de investissements.

Cependant, ils sont intéressés dans le domaine de l'électricité pour, en effet, mettre en place une usine. Ce sera un parc industriel pour la production du matériel électrique notamment, les transformateurs, disjoncteurs, câbles et d'autres matériels électriques. Le domaine minier ainsi que le transport d'énergie du grand Inga fera également partie de leur projet d'investissement.

Lee a affirmé que : «Nous sommes contents d'avoir le soutient du Gouvernement à travers le ministre de l'aménagement du territoire. Cette visite a été très satisfaisante pour connaître les modalités d'investissement en RD. Congo. De retour en Chine, nous ferrons le rapport de ce qu'a été ces différentes entrevues afin de revenir investir».

Le Ministre Félix Kabange invite, cependant, ses collègues ministres de ne pas hésiter un seul instant de rediriger les investisseurs vers l'Anapi lorsqu'ils pointent leurs mallettes, afin d'avoir des explications idoines d'être convaincus d'investir en RDC.

Le souhait serait, en effet, de voir M. Lee et son entreprise revenir en RD. Congo pour l'installation de ce parc pour l'accompagnement de ce pays dans son développement intégral.

Certes, il est difficile aujourd'hui de dire à quelle hauteur ils vont investir, mais la réalité est qu'ils sont réellement intéressés par le secteur minier, des infrastructures et de l'électricité. Ils sont également heureux de constater qu'un investisseur, selon le code et la loi des investissements en RD. Congo, peut investir plus d'un milliard de dollars, avoir un partenariat direct avec l'Etat. Ils veulent investir grand dans ce pays, c'est bien la raison pour laquelle ce dossier ne pouvait pas rester au Ministère de l'aménagement, mais à l'Anapi pour avoir des garanties d'investir en République Démocratique du Congo.