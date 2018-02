Angola: Le Président angolais reçoit un message de son homologue capverdien

Luanda — Un message du Président de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, est parvenu mardi à son homologue angolais, João Lourenço, par l'entremise du chef de la diplomatie de Praia, Luís Filipe Tavares.

Au sortir de l'audience, à Luanda, , Luís Filipe Tavares a dit avoir remis au Président angolais une invitation de la part de son homologue pour effectuer un déplacement en République de Cabo Verde au courant de l'année 2018. Jorge Fonseca a également invité João Lourenço à participer au sommet de la Communauté des Pays Lusophone (CPLP), qui se tiendra en juillet prochain à Praia, a-t-il ajouté. Parlant de la coopération entre les deux pays, Luis Filipes Tavares a déclaré que son gouvernement comptait approfondir les liens bilatéraux déjà existant, notamment dans les secteurs économiques et d'entreprise, et plus précisément dans les sous secteurs de la Pêche, du Tourisme, des Transports maritimes et aériens.

"C'est donc dans ce cadre que mon gouvernement compte reprendre les liaisons aériennes entre les deux capitales, a expliqué le ministre des Affaires étrangères, des Communautés et de la Défense du Cabo Verde. L'intention c'est de faire de l'Angola un partenaire stratégique en Afrique, et de maintenir avec elle une coopération dans le domaine de la Défense et de la Sécurité, a-t-il ajouté.