Angola: Cuanza Norte - FAS investit 500 millions de Kwanzas dans des projets sociaux

L'Angola et le Cabo Verde, deux pays lusophones, préparent des actions pour le renforcement et la diversification… Plus »

Selon lui, deux projets pour la construction d'une école primaire dans la municipalité de Cambambe et un autre dans la commune de Cazengo sont actuellement en cours d'exécution dans cette province et leur achèvement est prévu pour avril de cette année.

L'information a été livrée à l'Angop par le directeur du FAS, Leonel Baptista da Silva, qui a déclaré que l'argent avait été injecté dans 22 projets liés à la construction de postes de santé et des écoles dans cinq des dix municipalités de la province de Cuanza Norte, notamment à Cambambe, Cazengo, Lucala, Samba Cajú et Golungo Alto.

