Angola: Les Forces armées doivent être autosuffisantes, dit le ministre Pedro Sebastião

Luanda — Le ministre d'Etat et chef de la maison de sécurité du Président de la République, Pedro Sebastião, a estimé mardi à Luanda qu'il était temps pour les Forces Armées Angolaises (FAA) de devenir autosuffisantes en terme de la logistique, afin de mieux contribuer au développement socio-économique du pays qui vit en paix.

Prenant la parole á l'ouverture d'une réunion de hauts responsables militaires visant à faire le bilan des actions menées par les FAA durant l'année 2017 et à discuter du programme d'activités à développer en 2018, le ministre a précisé que l'autosuffisance devrait porter sur la production de vivres, moyennant la mise en œuvre des projets agricoles et d'élevage biens conçus, et destinés, dans un premier temps, à l'autoconsommation.

Le général Pedro Sebastião a fait savoir que le Commandant en chef (le président João Lourenço) avait déjà mis à la disposition des FAA des moyens pour les rendre autosuffisantes en quelques domaines, pour épargner les devises, contribuer à la diversification de l'économie, et créer des nouveaux emplois.

La crise économique et financière que le pays vit actuellement exige des Forces armées, de même que d'autres secteurs, de la rigueur dans la gestion et dans l'exécution du budget disponible, a-t-il ajouté. Plaidant pour la poursuite de la coopération en vue de prévenir des conflits et préserver la paix dans la région australe, le ministre a également souligné la nécessité de veiller sur le golfe de guinée, afin de lutter contre les actes de piraterie et le terrorisme qui mettent en danger la sécurité internationale.