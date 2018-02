Angola: L'Angola et le Cabo Verde cherchent à renforcer la coopération

Le ministre d'Etat et chef de la maison de sécurité du Président de la République, Pedro… Plus »

Il s'agit des efforts à fournir, notamment dans les secteurs où les capacités des pays puissent apporter des avantages réciproques, a-t-il expliqué, soulignant qu'au niveau bilatéral, près de 40 instruments juridiques avaient été mis en place, parmi lesquels des accords, des conventions et des mémorandums. D'après le gouvernement angolais, ces instruments juridiques doivent être revus, afin de s'assurer de leur actualité et efficacité, d'où la nécessité de revitaliser la Commission Bilatérale de Coopération, un mécanisme important de coopération, a-t-il souligné.

Luanda — L'Angola et le Cabo Verde, deux pays lusophones, préparent des actions pour le renforcement et la diversification des relations bilatérales, dans divers domaines, a fait savoir mardi à Luanda le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto.

