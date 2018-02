À travers cette grève, le secteur privé proteste également contre l'augmentation des taux d'imposition sur les revenus des personnes physiques (IRPP) allant de 10 à 30 % qui frappent à la fois les travailleurs du secteur privé et du public. "Le droit de grève étant reconnu à ceux-ci, nous en tant qu'employeur on ne peut que prendre acte de cet état d'âme de nos employés", réagit le responsable de la communication du Patronat Tchadien Mahamat Tahir Kerallah. "Nous essayerons avec eux de voir comment ils doivent rentrer dans leurs droits. La position du patronnant est claire. Nous sommes pour le dialogue. Pourquoi le gouvernement qui a ses partenaires qui l'accompagne tout le temps, ne demande pas leurs avis aussi avant de décider. Ca aurait peut être servi à l'Etat de voir les choses d'une autre manière».

Lundi, l'appel à la grève a été scrupuleusement suivi dans toutes les banques. Non seulement elles étaient fermées, mais il n'y avait quasiment pas de clients. Seuls les guichets automatiques de certaines banques étaient opérationnels mais la plupart n'avaient pas de l'argent liquide. Les clients ne pouvaient faire de retraits, ni de transferts. "Je suis venu juste pour prendre quelque chose au niveau de la banque, mais à ma grande surprise, toutes les portes sont hermétiquement fermées", réagit un usager lundi devant une enseigne UBA. "Maintenant je repars à la maison comme ça bredouille. C'est une situation très alarmante et il faudrait effectivement que le gouvernement comprenne que le peuple est en train de souffrir."

