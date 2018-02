Congo-Kinshasa: Industrie - Un groupe d'investisseurs chinois prêt à s'installer au pays

L'équipe d'investisseurs chinois a été conduite par le ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi, à l'Agence nationale pour la promotion des investissements (Anapi). Ces investisseurs, selon le ministre, veulent créer un parc industriel de production de matériels électriques en RDC. Outre le secteur de l'énergie, ils sont aussi intéressés par le secteur minier. « Ils sont ici pour voir comment bénéficier d'un régime spécial. Et ils ont hâte de signer des contrats », a déclaré Félix Kabange Numbi. Le mnistre a ajouté, par ailleurs, que cette délégation conduite par M. Lee, producteur du matériel électrique, est aussi intéressée par la construction d'une ligne haute tension de 6000 km entre lnga et Cape Town, en Afrique du Sud.

Le groupe apporte plus de deux milliards de dollars américains pour produire sur place du matériel électrique tel que les transformateurs, les disjoncteurs, les câbles, etc.

