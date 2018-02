Afrique: Chan 2018 - Le Maroc brise la malédiction des pays organisateurs

Les Lions de l'Atlas ont remporté, dimanche, la 5e édition, brisant ainsi le signe indien qui porsuivait jusque-là les pays organisateurs de la compétition.

Alors qu'il n'était même pas candidat à l'organisation du Championnat africain des nations (Chan), le Maroc a profité de la décision de la Confédération africaine de football de retirer cette compétition au Kenya pour enfiler le costume de pays organisateur. Après, tout s'est déroulé à la perfection pour les Lions de l'Atlas, qui ont inscrit, au bout de six rencontres, leur pays comme le premier organisateur à remporter le Chan. Les quatre premiers, à savoir la Côte d'Ivoire (2009), le Soudan (2011), l'Afrique du Sud (2014) et le Rwanda (2016) n'avaient jamais réussi un tel exploit.

El Kaabi rentre dans l'histoire de la compétition

Dans cette compétition, la moisson des buts a été inférieure aux trois autres. Seulement cinquante-huit buts ont été inscrits contre soixante-dix-huit pour le Rwanda 2016, soixante-et-onze pour l'Afrique du Sud 2014 et soixante-quatre pour le Soudan 2011. Dans le parcours du Maroc, seul le Soudan a réussi à lui tenir tête (0-0) lors de la 3e journée. Et c'est le seul match au cours duquel, la meilleure attaque de la compétition (seize buts) est restée muette. Le Maroc a presque tout raflé. Meilleure attaque du tournoi, son attaquant Ayoub El Kaabi a été consacré meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition avec neuf réalisations en six rencontres. Il a fait voler en éclat le record détenu par le Zambien Given Singulma (cinq buts). Le buteur marocain distance de très loin ses poursuivants Salah Al Taher de la Libye et Augustine Mulenga de la Zambie qui ont chacun inscrit trois buts. Fort de ses deux buts, Junior Makiessé complète le tableau avec les Marocains Walid El Karti et Zakaria Hadraf, plus deux Nigérians, deux Soudanais et un Zambien.

Le Congo 5e au classement final

Pour leur deuxième participation à la phase finale, les Diables rouges du Congo ont fait mieux que lors de leur première expérience en Afrique du Sud au classement final. Eliminés dès le premier tour en en 2014 avec quatre points, les Diables rouges ont cette fois-ci franchi un palier en atteignant, pour le première fois, les quarts de finale de la compétition. Ils terminent premiers de leur groupe avec sept points devant l'Angola, cinq points, le Burkina Faso (deux points) et le Cameroun (un point).

De tous les éliminés en quarts , le Congo était le seul à ne pas concéder de défaite au terme du temps règlementaire. C'est, d'ailleurs, lors de la fatidique épreuve des tirs au but que les poulains de Barthélémy Ngatsono ont courbé l'échine (5-3 face à la Libye). Le Congo a ainsi occupé le 5e rang au classement final après le Maroc, le Nigeria, le Soudan et la Libye. En matière de satisfaction, c'est la défense qui n'a concédé qu'un seul but en quatre matchs, lors des quarts de finale 1-1. Aucun quart finaliste n'est arrivé à ce stade avec les cages inviolées.

Le Cameroun et la Côte d'Ivoire : la déception

Pour leur troisième participation à la phase finale, les Lions indomptables du Cameroun ont plus que déçu. Quart-finalistes en 2016 et 2011, les Camerounais ont quitté pour la première fois la compétition dès le premier tour, avec un petit point glané et un but lors du match sans enjeu pour eux contre le Burkina Faso 1-1. La Côte d'Ivoire a, elle aussi, fait piètre figure dans cette compétition, les médaillés de bronze de la dernière édition ont quitté la compétition le moral dans les chaussettes avec un petit point.