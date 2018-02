Afrique de l'Ouest: Démarrage du 4ème sommet du G5-SAHEL à Niamey avec la participation du Président de la République

Les travaux du 4ème Sommet du G5-SAHEL ont démarré, mardi à Niamey (Niger), avec la participation du Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz aux côtés de ses homologues du Niger, Monsieur Issoufou Mahamadou, du Tchad Monsieur Idriss Deby Etno, du Mali Monsieur Ibrahima Boubakar Keita et du Burkina Faso, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré.

Dans son discours d'ouverture de ce sommet, qui se tient sous le thème « Union des efforts pour la stabilisation et le développement du Sahel », le président nigérien a souhaité la bienvenue au Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, et à ses homologues du G5-SAHEL dans leur deuxième pays le Niger, en leur souhaitant un agréable séjour et succès aux travaux de leur quatrième sommet.

Il a indiqué que le G5-SAHEL, qui a été créé en 2014 à Nouakchott, appréhende l'ampleur des dangers et des défis et œuvre avec toutes ses forces et conjugaison des efforts à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, soulignant que le Groupe est en mesure de jouer avec efficacité un rôle central en Afrique et dans le monde et de traiter avec les partenaires d'une seule et forte voix.

Le président nigérien a ajouté que les dangers auxquels fait face la zone sont complexes, mais la volonté des pays du G5-SAHEL est capable de surmonter ces dangers et de les vaincre, insistant sur la dualité de la sécurité et du développement qui impose la mise en place des stratégies communes dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, le terrorisme, le crime organisé, le trafic des armes, la lutte contre le chômage et l'intérêt pour la jeunesse de façon particulière.

Pour sa part, le Président malien, président en exercice du G5-SAHEL, qui a remis la présidence du sommet à son homologue nigérien, a indiqué que cette session se tient dans des conditions sécuritaires particulières que vit le Mali frère, ce qui demande, a-t-il précisé, un redoublement d'efforts pour faire face au terrorisme, pour en éloigner le spectre et pour réaffirmer que le G5-SAHEL est déterminé à mettre en œuvre le processus de Nouakchott en vue de réaliser la sécurité et le développement dans la zone du Sahel.

Le Président malien a souligné que ce sommet se concentre sur la discusion de la sécurité de façon particulière, sur ses impacts sur la zone du Sahel et sur les mécanismes d'appui de la coordination sécuritaire et stratégique.

Aux travaux de ce sommet participent des représentants du Royaume d'Arabie Saoudite, des Emirats arabes Unis, de la Chine, de la Grande-Bretagne, d'Espagne, de la Russie et de la Hollande aux côtés de ceux des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'organisation de la Coopération islamique.