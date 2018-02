Afrique Centrale: Extradé de la Tanzanie vers la RDC - L'ex-colonel John Tshibangu en indélicatesse avec les autorités congolaises

Aussitôt arrivé, l'incriminé a été mis à la disposition des services de renseignement, à en croire le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, qui a rassuré sur le traitement humain qui lui serait réservé. Une façon pour lui d'apaiser tous ceux qui craignent pour l'intégrité physique de l'ex-colonel des Fardc. Et d'ajouter que, dans quelques mois ou semaines, un procès en bonne et due forme sera ouvert à sa charge.

Au nombre des personnalités civiles ou militaires les plus recherchées par la justice congolaise, figure le colonel déserteur John Tshibangu. Ce dernier, en rupture de ban avec les Fardc, est entré depuis 2012 en rébellion contre les institutions de la République en embarquant dans son aventure quelques hommes. À la tête d'une rébellion qu'il voulait à la hauteur de son projet de renversement du régime en place à Kinshasa, John Tshibangu (48 ans) s'est replié en Tanzanie pour peaufiner son projet. Après près de six ans d'un mutisme entretenu pour le besoin de la cause, l'officier déserteur a cru le moment venu pour parler et déverser sa bile sur les institutions en place en RDC.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.