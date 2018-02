Tunisie: Ça passe ou ça casse pour les «Verts» !

Abordée plus comme une exigence constitutionnelle et un enjeu électoral qu'en tant que fonction… Plus »

Autre match non dénué d'intérêt, celui qui mettra aux prises le SAMB et les «3S» à Sfax. Périlleux déplacement pour Menzel Bourguiba, une équipe qui carbure à merveille mais qui doit toutefois persévérer. Enfin, l'OSB reçoit le SCBA dans un match à quitte ou double.

L'ESHS reçoit quant à elle le CS Korba. Match équilibré en perspective mais malheur au vaincu ! Le grand format de la journée mettra aux prises le SRS et l'ASM. Si les Sfaxiens veulent frapper un grand coup face aux banlieusards, les gars du Saf-Saf, emmenés par un jouvenceau, Youssef Mouihbi, auront à cœur de monter en grade et de se repositionner en tête de groupe. Enfin, un autre choc réunira l'UST à l'ASK, deux ex-nationaux. Là, ce sera du 50/50 quoique l'UST soit en net regain de forme depuis peu...

