Tunisie: La cérémonie aura lieu au mois de mars

Les films tunisiens qui concourent pour ces awards dans la catégorie long métrage fiction sont «Burning hope» de Lotfi Achour, «Thala mon Amour» de Mehdi Hmili, «Corps étranger» de Raja Amari, «Fleur d'Alep» de Ridha Béhi, «The last of us» de Alaeddine Slim et «La belle et la meute» de Kaouther Ben Hania.

Dans la catégorie court métrage, deux films sont en lice, à savoir «Bonbon» de Abdelhamid Bouchnek et «Khalina Hakka» de Mehdi Barsaoui. Les membres de l'«Arab film institute» inscrits sur la plateforme et qui sont des professionnels du monde arabe ont été invités à visionner les films et à voter en ligne. La cérémonie de remise des prix honorera le travail de l'industrie cinématographique arabe dans les 17 catégories suivantes:

Meilleur film de fiction, Meilleur film de non-fiction, Meilleur réalisateur de fiction, Meilleur réalisateur non-fiction, acteur, actrice, scénariste, directeur de la photographie, monteur, designer de production, costumier, maquilleur et compositeur, designer sonore, Meilleur court métrage ainsi que Meilleur film étudiant.

Les prix visent à être la vitrine annuelle du cinéma arabe et une plateforme très importante pour promouvoir la culture cinématographique arabe à l'échelle mondiale.