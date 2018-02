Tunisie: Serait-ce le déclic ?

Alors qu'on le croyait moribond et incapable de tenir la comparaison avec le recordman des victoires dans cette compétition, eh bien il nous a sorti dimanche dernier une de ces surprises qui en disent long sur les caprices de Dame coupe.

Le coup est d'autant plus renversant que les gars du Bassin minier ont perdu toutes leurs rencontres précédentes (douze) face au club de Bab Souika, y compris sur le tartan de Métlaoui.

Application, rigueur et engagement: voilà les ingrédients du succès dans une affiche où les visiteurs eurent une part non négligeable au niveau de la possession du ballon, des occasions et de la maîtrise technique. La différence s'est faite dans la volonté, l'application, le réalisme, la générosité et la hargne. A l'image de leur gardien fantasque, Bilel Souissi, les Métlaouiens en voulaient davantage. Ils se sont accrochés jusqu'au bout à leur rêve de frapper un grand coup devant le leader détaché du championnat. Et ils y réussirent malgré une décision arbitrale qui aurait pu donner un autre tournant à la rencontre: le penalty inexistant, comme le montrent les images TV, sifflé en faveur d'Anis Badri.

Les locaux surent également se montrer efficaces avec une frappe sur le poteau, une occasion nette repoussée par Ben Cherifia puis Chammam sur la ligne de but, et un but plein d'opportunisme d'Idrissa Niang.

L'entraîneur Ghazi Gheraïri a joué à fond le coup, réussissant à exploiter la sortie pour blessure de son récupérateur et capitaine d'équipe, Mohamed Jemaâ Khelij, en seconde période pour en faire plutôt un atout par l'intermédiaire de l'incorporation d'un Imed Meniaoui affûté et qui a montré de quel bois il se chauffe vraiment. Avant de lancer à temps le virevoltant Jilani Ben Abdessalam qui donna le tournis à l'axe défensif «sang et or» Dhaouadi-Machani, devenu au fil des journées le talon d'Achille de l'équipe.

Mais le coach sudiste sait que le plus dur commence. Et que si ses joueurs vont rester dans leur esprit à cet exploit, ils risquent un cruel retour sur terre. En effet, les «Sang et Or» du Sud-Ouest vont devoir vite se reconcentrer et remettre cela dès samedi prochain, cette fois en championnat contre un autre gros calibre, le Club Sportif Sfaxien. Des retrouvailles en forme de derby pour Gheraïri qui croise son passé, sachant qu'il avait joué au CSS où il allait débuter sa carrière d'entraîneur.

Les fans métlaouiens craignent pour l'avenir de leurs favoris en Ligue 1. Une série de contre-performances plonge aujourd'hui l'ESM tout près de la zone dangereuse : 8e ex aequo avec le ST et la JSK, à peine six points d'avance sur le barragiste potentiel, le CO Médenine.

Dans la foulée de la réception du CSS, Métlaoui se déplacera à Sousse pour croiser le fer avec l'Etoile du Sahel. Soit deux confrontations très difficiles, mais qui pourraient révéler une ESM requinquée par le succès en coupe. L'effet positif se prolongera-t-il ? «Ce pourrait-être le déclic», avancent les supporters.

Souissi dans les bois, Hachem Abbès et Mohamed Ali Ben Salem en défense, et Baccouche et Méniaoui en attaque paraissent en grande forme. Le staff technique, fort contesté ces derniers temps jusqu'à voir évoquer dans les milieux du club un possible retour de Mohamed Kouki aux commandes, pourrait exploiter ces atouts pour chercher à prolonger l'euphorie. Et permettre au club de prendre définitivement ses distances par rapport à la zone dangereuse.