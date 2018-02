Tunisie: ESS-CSS - Confirmation ou réhabilitation

Et plus on avance en play-off, plus la lutte pour la suprématie devient beaucoup plus âpre, chaude et agréable à suivre.

Tout à l'heure, la salle de Sousse sera à coup sûr le pôle d'attraction en abritant le choc ESS-CSS. Les débats promettent entre une Etoile brillante qui tourne à merveille et une formation sfaxienne déterminée à se relancer et qui croit plus que jamais à la victoire. C'est la condition pour s'accrocher aux basques du leader, et guetter lors de la phase retour la moindre occasion pour éventuellement occuper le fauteuil ou la deuxième place.

En réalisant une seconde victoire consécutive, l'Etoile a pris la poudre d'escampette et s'est assuré une mince marge de sécurité. L'ESS compte une seule longueur d'avance sur son unique dauphin l'EST.

Les camarades de Marouen Garci ont plus d'arguments à faire valoir. Leurs résultats probants attestent leur supériorité. Cette fois, l'ESS pourrait aspirer à une troisième performance d'affilée si elle s'appliquait davantage et surtout ne pas sous-estimer son opposant. L'Etoile, qui aura l'avantage du terrain et l'énorme soutien de ses supporters, et avec un moral au beau fixe, demeure capable de donner du fil à retordre au CSS. Celui-ci ne vient pas à Sousse en tant que victime expiatoire. Il devra se racheter une conduite et trouver le registre technique sur lequel il pourrait s'exprimer convenablement, au risque d'être définitivement distancé et compromettre ses chances pour une place au soleil.

Confirmation de l'ESS ou réhabilitaion du CSS

C'est ce qu'on verra cet après-midi.

A la Salle Zouaoui de Tunis, se jouera l'autre rencontre du play-off entre l'Espérance de Tunis et la Saydia de Sidi Bou Saïd. Les «Sang et Or» partent en principe favoris. Auréolés de leur exploit à Sfax samedi dernier, ils chercheront à le confirmer et le rééditer et terminer l'aller sur une bonne note. Les forces sont inégales entre une équipe locale où les choses sont complètement rentrées dans l'ordre et une formation banlieusarde qui tarde à décoller et manquant de combativité. Il nous est difficile de voir l'EST dans une courbe ascendante et une forme rassurante lâcher prise en si bon chemin.

Programme

Sousse

17h00 : ESS-CSS

Tunis (salle Zouaoui)

17h00 : EST-Saydia Sport