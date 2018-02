Afrique: Compétitions africaines des clubs - AC Léopards, AS Otoho, Cara et La Mancha à rude épreuve

En coupe africaine de la Confédération, le Cara sera reçu le 9 février par l'Asante Kotoko de Kumasi. Les Aiglons sont deuxièmes au championnat congolais avec neuf points en trois matches. Même s'il n'a pas encore perdu, Cara devrait bien répéter ses gammes afin de passer devant un club qui n'a disputé le moindre match du championnat. Le début du championnat ghanéen est programmé pour ce 11 février. Mais attention. Le Cara ne doit plus tomber dans le même piège. En 2015, il a été éliminé par l'AS Togo- Port de Lomé alors que le championnat togolais n'avait pas débuté. Depuis 2009, la meilleure performance des champions d'Afrique de 1974 reste les seizièmes de finale atteints en 2014. Entre 2015 et 2017, les Aiglons quittent souvent la compétition dès les préliminaires.

L'AS Otoho, quant à elle, recevra, le 10 février, Mouloudia club d'Alger avant de négocier sa qualification à l'extérieur. C'est la première expérience pour l'AS Otoho. Si les locataires du stade Marien-Ngouabi découvrent la compétition africaine pour la première fois, le stade, lui, accueille la rencontre d'une compétition africaine des clubs pour la deuxième fois. En 2015, l'Etoile du Congo s'était produite à Owando face à MK Etanchéité qui l'avait battue 1-2. L'AS Otoho a donc le devoir de donner à ce stade sa première victoire en compétition internationale. Dans le championnat congolais, l'AS Otoho est la seule équipe avec le Cara à avoir réussi un carton plein au terme des trois journées. Après avoir battu Tongo FC 3-1 puis Interclub sur ce score identique, l'AS Otoho a pris la tête du championnat en battant Patronage Sainte-Anne 4-0. De bon augure pour une préparation. Mais en face, Mouloudia pourrait s'appuyer sur son expérience des compétitions africaines. Le MC d'Alger a déjà gagné la Ligue africaine des champions en 1976. Il est l'actuel quatrième du championnat algérien avec trente points en dix-huit journées avec pour bilan huit victoires, six matches nuls et quatre défaites.

Forts de leur expérience africaine, les Fauves du Niari partent favoris. Les vert et blanc ont l'obligation de mieux négocier la manche aller avant d'aborder la manche retour avec beaucoup de sérénité. Le seul handicap est que le champion congolais n'a pas plus de matches dans les jambes que son adversaire. Alors que le championnat congolais entre, ce week-end, dans la 4e journée, le club togolais, quant à lui, a déjà disputé plus de quatorze matches. En quinze journées de compétition, l'AS Togo-port occupe le 3e rang avec un bilan de neuf victoires, quatre nuls et deux défaites pendant que les Fauves du Niari, qui ne disputeront pas leur match de la 4e journée contre Nico-Nicoyé, n'ont pas réussi à faire un carton plein le week-end dernier. Après avoir aligné deux victoires d'affilée, les vert et blanc ont été battus 0-1 par Cara, lors de la rencontre qui opposait les deux équipes engagées en compétitions africaines.

