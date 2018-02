L'escale du bâtiment français à Pointe-Noire entre dans le cadre de la mission «Corymbe» ayant pour vocation de protéger les intérêts français et d'assurer les activités de coopération opérationnelle avec les marines riveraines du golfe de Guinée. Juste après son arrivée, le capitaine de corvette, Stéphanie Rivière, est allée présenter ses civilités d'abord à Alexandre Paka qui lui a fait une présentation de Pointe-Noire, en parlant de ses principales activités économiques et de son fonctionnement. Elle a ensuite été reçue par Jean François Kando, avant d'échanger avec le commandant de la Zone militaire de défense n°1, Jean Olessongo Ondaye. Ces rencontres de Stéphanie Rivière avec les autorités politico-militaires de Pointe-Noire ont été marquées par des échanges de présents symboliques.

Le capitaine de corvette Stéphanie Rivière, en escale à Pointe-Noire, a été reçu en audience le 6 février, tour à tour, par Alexandre Honoré Paka, préfet du département, Jean François Kando, député maire de la ville, président du conseil départemental et municipal, et Jean Olessongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défense n°1.

