Congo-Brazzaville: Institut national de la statistique - Le budget de 2018 fixé à plus de six milliards de FCFA

Le comité de direction de l'Institut national de la statistique (INS) a approuvé le 6 février à Brazzaville, le budget de l'année en cours à la somme de 6 123 634. 950 F CFA.

Le budget adopté devrait permettre à l'INS d'entreprendre un certain nombre d'activités, notamment le recensement général de la population et de l'habitation puis celui des entreprises, de même que l'enquête sur l'emploi et la consommation des ménages. Il est également prévu l'organisation de la troisième enquête démographique et de santé comportant deux volets, à savoir le paludisme et le sida. L'indice sur les prix sera aussi réalisé.

« Les statistiques sont très importantes car, elles permettent aux politiques, ainsi qu'à toute personne intéressée par les données statistiques de prendre des décisions en connaissance de cause », a indiqué le conseiller à la statistique du chef de l'Etat, Rufin Bindounga.

En vue d'améliorer les conditons de travail de ses cadres et agents, l'INS sera doté d'un nouvel immeuble. Celui-ci aura un compartiment qui abritera l'école de formation des statisticiens, a annoncé le conseiller à la statistique du chef de l'Etat.

Interrogé sur le retard observé dans la publication des données, le directeur général de la statistique, Gabriel Batsanga, a signifié que cela était dû à l'insuffisance des crédits. « Normalement, quand on fait un travail de collecte, il faudra que le budget soit complet et disponible dès le début de l'enquête », a-t-il expliqué.

Dans le but de disposer des données fiables en temps réels, le gouvernement et la Banque mondiale cofinancent, depuis 2015, le projet de renforcement des capacités en statistique (Pstat). Ainsi, cette année, il est envisagé de former des statisticiens nationaux dans des écoles africaines spécialisées et d'organiser des ateliers de renforcement des capacités. Le projet compte aussi acquérir de nouveaux matériels informatiques, des équipements de bureau et des moyens roulants aux fins de favoriser la production des données statistiques.

Le Pstat a, en outre, mis à la disposition de l'INS quinze véhicules tout terrain, des équipements et matériels nécessaires pour la réussite du recensement général de la population et de l'habitation. Il a financé la phase cartographique dudit recensement. Le coût global de l'appui de ce projet est estimé à 1 086 871 403 FCFA. L'INS bénéficiera de même de l'aide d'autres bailleurs, notamment le Fonds des Nations unies pour la population.