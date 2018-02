Sénégal: Les Fonds alloués aux collectivités locales vont connaître une hausse (ministre)

"Depuis 2012, il y a une évolution constante. Mais en termes de répartition, cette augmentation sera beaucoup plus soutenue cette année avec l'introduction de critères relatifs à la démographie, à la pauvreté et à la performance(...)", a ajouté Yaya Abdoul Kane.

Le ministre a indiqué que cette réforme met l'accent sur l'"équité territoriale" et "une discrimination positive pour les communes rurales". Il a salué la hausse, chaque année, de plus d'un milliard de Francs CFA sur le Fonds de concours et de dotation.

Dakar — Les Fonds de dotation et de concours alloués par l'Etat aux collectivités locales vont connaitre une augmentation cette année, a annoncé, mardi Yaya Abdoul Kane, le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.