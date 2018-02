Sénégal: "L'emploi, un droit à assurer à la jeunesse" (PM)

Se basant sur les différents efforts consentis par l'Etat ces dernières années pour résoudre la question de l'emploi des jeunes, il s'est dit persuadé que "la volonté politique s'est affirmée". Et il a invité les autres acteurs à "explorer les voies et entretenir l'incandescence de la flamme déjà allumée".

"Le bien-être de la société sénégalaise repose sur la permanence des équilibres dont le premier facteur est l'emploi en ce qu'il soulage et diffuse un pouvoir d'achat, entretient la solidarité par la redistribution et permet un épanouissement graduel ou progressif des populations", a pour sa part déclaré le président du MEDS, Mbagnick Diop.

Fort de ce constat, il est convaincu que "le chômage peut être considéré comme une injustice sociale que tout le monde doit combattre, sans relâche, afin de donner plus d'espoir aux jeunes. Le chef du gouvernement a souligné qu'une telle démarche nécessite "une synergie des actions et un engagement fort de tout bord".

Selon lui, c'est par l'emploi que la jeunesse peut "retrouver et garder sa dignité, se prendre en charge et satisfaire tous ses besoins de base sans être tentée par une quelconque dépravation ou des voyages périlleux avec tous les risques que cela comporte".

Cette rencontre se présente comme un cadre unique de recrutement, un lieu privilégié de rencontres et d'échanges sur les opportunités d'emploi au Sénégal. Le forum est aussi un carrefour unique où se croisent des ressources humaines de qualité, les grandes entreprises, les multinationales et les organismes impliqués dans le développement socio-économique du Sénégal.

