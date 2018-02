Congo-Kinshasa: Fermeture de la Maison Schengen - La FBCP appelle à la tempérance

Il est noté que l'ambassade de Belgique en RDC, qui gère la Maison Schengen, a mis en place un numéro de téléphone à la disposition des Congolais qui sollicitent un visa court séjour de trois mois. Mais, en appelant ce numéro, on apprend que la représentation « ne prend plus de dossier pour l'instant ». L'AFP a souligné que, pour sa part, le standard de l'ambassade de France en RDC prenait les noms et les numéros de téléphone des Congolais sollicitant un visa.

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) s'est dite très préoccupée par l'affaire Maison Schengen qui oppose, depuis un certain temps, les autorités congolaises et les dix-huit pays membres de l'espace Schengen. Tout en saluant l'initiative prise par l'État congolais en tant que pays souverain, cette association a, par ailleurs, fait observer que la fermeture de la Maison Schengen pénaliserait tout le monde, surtout les Congolais malades en instance d'évacuation à l'étranger.

