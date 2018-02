Congo-Brazzaville: Caritas Congo - Evaluation des résultats du projet PCA national

Un atelier s'est ouvert, le 6 février, au centre Caritas Congo auquel participent les différents représentants des Caritas diocésains, les responsables du programme national Villages et écoles assainis et les partenaires impliqués au projet.

L'atelier vise à évaluer le niveau de performances des indicateurs inscrits dans le Project cooperation agreement (PCA) et échanger les expériences réussies de sa mise en œuvre. Initié par Caritas Congo avec l'appui du Caritas Allemagne et financé par l'Unicef, le contrat du projet a été signé le 11 novembre 2016 pour une durée initiale de dix mois mais prolongé jusqu'au 11 février courant, soit quinze mois. Il a concerné treize diocèses.

Intitulé "Projet d'appui à la capitalisation des canaux et supports de communication pour le changement de comportement à travers la promotion de la durabilité des ouvrages construits et la redevabilité auprès des bénéficiaires dans les diocèses du réseau Caritas ayant bénéficié d'un PCA avec l'Unicef ", ce projet qui fait l'objet de la revue a eu pour mission de renforcer les capacités de la population à travers les acteurs locaux, de s'approprier le programme "Villages et écoles assainis", renforcer la production et la mise en œuvre des ouvrages de qualité par la promotion de la culture de la durabilité et de la redevabilité, promouvoir le Wash dans les centres de santé suivant l'approche de communauté élargie, capitaliser les différents expériences acquises et renfoncer les compétences locales dans le domaine de l'eau, l'hygiène et assainissement.

Le coordonnateur national du Programme national Villages et écoles assainis, Paul Tshinkuta, a remercié les partenaires pour leur implication dans la réalisation de ce projet. Il a salué l'implication de Caritas dans le payement des enseignants, la construction des écoles et l'amélioration de leurs conditions sanitaires. De son côté, le représentant de Caritas Allemagne, Olivier Bonté, a insisté sur la durabilité et la redevabilté de ce projet tout en rappelant les objectifs fixés au départ.

La représentante de l'Unicef, Jennie Flegere, a remercié tous les acteurs pour leur implication dans la mise en œuvre de ce projet. Elle a rappelé les différents résultats obtenus à l'issue de l'atelier de démarrage et d'appropriation de ce PCA, tenu à Kinshasa fin 2017, et qui a permis aux participants des Caritas diocésains de maîtriser les concepts, orientations, attentes et exigences du PCA afin d'en faciliter la mise en œuvre pour atteindre les resultats définis dans le projet.

Auparavant, dans son mot d'ouverture, le secrétaire exécutif de Caritas Congo, Boniface Nakwangelewi, a remercié tous les acteurs impliqués dans ce projet qui a démontré les capacités potentielles de l'Église à assurer un bon assainissement aux communautés et à offrir de l'eau potable à la population. Rappelons que le programme national Villages et écoles assainis est un programme du gouvernement congolais, mis en œuvre par le ministère de la Santé publique et celui de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la citoyenneté avec l'appui de l'Unicef, de DFID, de l'Usaid, de quelques ONG ainsi que des comités locaux.

Ce programme ouvre simultanément et de manière complémentaire pour l'amélioration de l'accès aux infrastructures hydro-sanitaires, la promotion de l'hygiène et la création d'un environnement favorable dans le but de réduire la propagation des maladies d'origine hydrique. Profitant de son positionnement sur l'ensemble du pays jusque dans les quartiers et communautés de base, Caritas reste un interlocuteur important du gouvernement congolais dans la communication et réalisation des actions 'EHA" (eau, hygiène, assainissement) en vue de contribuer à l'atteinte des résultats du Programme national Villages et écoles assainis.