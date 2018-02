Afrique: 29ème édition du Forum du Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d'Afrique

communiqué de presse

Le Sénégal a été retenu pour accueillir l'édition 2018 du Forum du Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d'Afrique. Cet évènement d'une haute importance dans l'agenda du secteur financier africain se tiendra du 8 au 9 Février 2018 à l'hôtel Terrou-bi de Dakar et verra la participation de décideurs venant d'horizons diverses.

Créé en Janvier 1989 à Lomé au Togo, Le Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d'Afrique est une association sans but lucratif réunissant l'Etat-major des Banques Africaines : Présidents, Vice-Présidents, Directeurs Généraux, Directeurs Généraux Adjoints. Sa mission est de « satisfaire les besoins d'information, de formation de ses membres, de susciter et faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre ».

Chaque année, les membres du Club se réunissent avec des objectifs communs, basés sur une vision claire et précise : l'émergence économique et sociale du continent Africain, mais également le développement des Banques Africaines.

Cet événement présidé cette année par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan du Sénégal, M. Amadou Ba, réunira une cinquantaine de pays africains autour du thème : « Enjeux et défis pour la banque africaine de demain : entre innovations et risques ».

M. Thierno Seydou Nourou SY, Directeur Général de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE), Vice-Président du Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d'Afrique mentionne : « Les journées annuelles de Dakar qui se tiendront en Février 2018, seront une occasion de réfléchir sur l'avenir des banques africaines face aux grandes mutations et sur leur rôle dans le financement de nos économies ».

Cette rencontre entre Dirigeants de Banques, Institutions Nationales et Internationales au sein du pays de la « Teranga », sera une parfaite occasion pour échanger et s'enrichir mutuellement, à travers des panels de haut niveau pour une Afrique émergente grâce à toutes les parties prenantes, notamment les banques africaines qui doivent constamment s'adapter dans un monde « entre innovations et risques ».