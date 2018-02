Le communiqué informe également que le 8 février, le Chef de l'Etat quittera Niamey pour se rendre en Mauritanie où il effectuera une visite de travail de deux jours à l'invitation de son homologue, Mohamed Ould Abdel Aziz. « Cette visite de S. E. M. Macky Sall, à Nouakchott, s'inscrit dans la volonté des deux chefs d'Etat de raffermir les relations anciennes et profondes entre les deux pays, fondées sur les liens historiques et culturels féconds et sur le brassage des deux peuples », indique le texte qui ajoute le que président de la République sera de retour à Dakar le 9 février 2018.

Créé en 1973, le Cilss accompagne les Etats membres dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique pour faire face aux conséquences de la sécheresse et de la dégradation des sols.

