Togo: « Des étudiants délinquants arrêtés et remis à la DPJ », d'après Professeur Kokoroko

Le calme n'est pas prêt de revenir sur le Campus universitaire de Lomé. Après l'AG du MEET qui il y a quelques semaines a été dispersée par des méthodes fortes, c'est au tour des étudiants membres de la LTDE (Ligue Togolaise des Elèves et Etudiants) de subir un sort encore moins enviable. Les responsables de cette association estudiantine n'ont même pas pour leur part eu la chance de se retrouver sur les lieux de l'AG avant même d'être interpellés.

Selon les informations qui nous sont parvenues à la mi-journée de ce mardi, Foly Satchivi et neuf de ses camarades dont le secrétaire à l'Organisation, le secrétaire à la Communication de la LTDE, s'apprêtaient à descendre sur le Campus pour l'Assemblée générale, quand ils ont été cueillis prêts de l'IAEC.

Dans un message qui fait le tour de la toile et des réseaux sociaux, portant sa signature, le président de l'Université de Lomé, Professeur Dodzi Kokoroko, confirme ces arrestations et indique que, « quand les étudiants avec des frondes, des lance-pierres et des bidons d'acide se préparent à s'en prendre à la police universitaire et semer l'anarchie, nous devons agir ». Il reconnait également la remise de ces étudiants arrêtés et qu'il qualifie d'étudiants délinquants à la DPJ (Direction de la Police Judiciaire).

En fin poursuit-il, « tout se fera à l'UL par la confiance, la discussion et le respect... Beaucoup d'efforts à l'UL ont été faits au profit des étudiants et nous devons arrêter la pagaille et la manipulation... », comme pour manifester son intransigeance.

Pour rappel, la LTDE appelait à cette AG de ce mardi et demain mercredi, pour exiger entre autres l'augmentation des tranches et leur sortie avant le début des examens, la fin du système des « un coup K.O. » et la reprogrammation de toutes les unités d'enseignements, la suppression des critères d'octroi de tranches et l'augmentation du débit de la connexion.

Pour rappel, déjà en 2017, Foly Satchivi, président de la LTDE avait été arrêté et jeté en prison puis condamné à douze (12) mois de prison avec sursis en 2017. Un sursis qui en principe devrait prendre fin en Mai prochain.