Cote d'Ivoire: Services fiduciaires - L'un des prestataires internationaux renforce sa stratégie de croissance

Services fiduciaires : L'un des prestataires internationaux renforce sa stratégie de croissance

La structure Abax (prestataire international de services fiduciaires) a été rachetée par Ocorian, prestataire international de services financiers spécialisés. Un accord a été conclu entre Ocorian et les actionnaires d'Abax, dont le groupe Ibl, pour le rachat à 100 % de cette firme basée à Maurice et ayant des bureaux à Abidjan, Dubaï, Johannesburg, Londres et Singapour.

Ocorian gère à ce jour plus de plus de 75000 milliards Fcfa d'actifs (plus de 150 milliards Usd). Grâce à cette acquisition, Abax pourra accéder à une plus large gamme de services financiers spécialisés dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, notamment la Grande-Bretagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, Singapour, les États-Unis, l'Irlande, les Iles Caïman, les Iles Anglo-Normandes (Jersey et Guernesey), l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et Dubaï.

« Notre priorité avec cette transaction était de trouver un partenaire qui nous aidera à réaliser nos ambitions de croissance », commente Richard Arlove, président directeur général d'ABAX Corporate Services. « Nous avons pour objectif de devenir l'un des plus importants prestataires de services intégrés aux entreprises en Afrique, tout en consolidant notre offre sur l'Asie. Le rachat d'ABAX par le groupe Ocorian produira encore plus de valeur pour nos clients à travers des opérations dans de nouvelles juridictions. »

Se prononçant sur ce rachat, Nick Cawley, Pdg d'Ocorian, souligne : « Cette transaction reflète la stratégie d'expansion et de diversification de notre entreprise, en privilégiant les juridictions porteuses. Cela renforcera notre position en tant que leader dans le secteur des services financiers, avec un accent particulier en Afrique et en Asie. »

Cette transaction devrait se conclure dans quelques semaines, suivant les approbations réglementaires par la Financial Services Commission. Le montant de la transaction n'est pas connu.