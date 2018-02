Cote d'Ivoire: Protocole et relations publiques - Des agents formés aux nouvelles techniques

Une trentaine d'agents spécialisés dans les questions de protocole et des relations publiques renforcent leurs capacités pendant trois jours à la Maison de la presse, à Abidjan-Plateau, autour du thème « Protocole et sécurité des sites, cérémonies et hautes personnalités ».

Cette formation s'inscrit dans le cadre de la rencontre internationale sur le protocole qui se tiendra à Abidjan en mai prochain.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier ce mardi 6 février 2018, Desforges Adediha et Cheik-Omar Sissoko, respectivement directeur exécutif et responsable marketing du Réseau international des professionnels du protocole et des relations publiques (Ipprb), ont précisé les objectifs de ce séminaire.

En effet, selon eux, il s'agit de valoriser le métier du chargé de protocole et des relations publiques par l'harmonisation des pratiques en la matière, la connaissance des règles qui sous-tendent les plans de tables et les ordres de préséance au cours des cérémonies. Par exemple, la disposition des personnalités, l'ordre des prises de parole, etc.

Il sera également question de maîtriser des problèmes en rapport avec la sécurité des hautes personnalités, notamment le fondamental du protocole, le cérémonial de la République, la connaissance des symboles et des codes, les bonnes pratiques pour la prise en charge des personnalités à travers sa progression, en cortège de voiture, sur un terrain plat ou en escalier.

A ce niveau, il est bon de savoir que ce n'est pas l'agent en charge du protocole de la haute personnalité qui ouvre la portière de sa voiture. Cette mission incombe à l'agent de sécurité.

Les outils de transmission utilisés par l'agent de protocole seront également passés au peigne fin. L'accent est mis sur le talkie-walkie, qui est un indispensable matériel de travail.

Au terme des travaux, les participants vont rédiger un code commun pour harmoniser les bonnes pratiques en matière de protocole, conformément aux conventions de Viennes afin d'éviter les divergences de vue.