Afrique du Sud: Jacob Zuma poussé vers la sortie par Cyril Ramaphosa?

Peu après, on apprenait l'annulation d'une réunion du comité exécutif de l'ANC. Cette réunion était prévue initialement pour ce mercredi soir et était très attendue. Le comité exécutif de l'ANC est le seul organe du parti qui peut voter une destitution du chef de l'Etat et ses membres devaient, une fois de plus, se pencher sur le cas de Jacob Zuma. Son annulation peut donc laisser penser que le chef de l'Etat a finalement cédé face à Cyril Ramaphosa, acceptant de démissionner de lui-même, ce qui rendait donc inutile la réunion prévue ce mercredi soir.

Pour beaucoup, l'annulation de cette réunion est le signe que Jacob Zuma a enfin accepté de démissionner de lui-même ou du moins que les négociations sont en bonne voie. Mardi 6 février, le président de la République et le président de l'ANC se sont rencontrés. Selon un cadre du parti, qui a assisté à cette entrevue, Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa ont eu une conversation constructive.

