Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Mahamadou Issoufou assume la présidence avec «détermination»

Plusieurs partenaires et pas des moindres, ont décidé de soutenir le G5 Sahel. Pour la ministre française des armées, Florence Parly, le soutien de Barkhane est total : « Quoi qu'il arrive - et c'est là la principale raison de ma présence ici -, je veux vous assurer du soutien indéfectible de la France. Le soutien aux forces armées des pays du G5 - et notamment de la force conjointe -, est, et restera, la priorité de Barkhane ».

Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est rassuré : « Permettez que je dise ma totale confiance et conviction à la montée en puissance très prochaine du G5 Sahel, au moment de passer un relais assuré à notre frère et ami, le président Mahamadou Issoufou... »

