Burkina Faso: La Nafa dénonce l'immixtion du pouvoir exécutif dans le dossier Djibril Bassolé

Par conséquent, la Nafa demande la libération pure et simple de Djibril Bassolé avant l'ouverture du procès. Le parti se réjouit par ailleurs de la programmation du procès le 27 février prochain qui constitue selon lui, une lueur d'espoir pour toutes les victimes et les parents des victimes. Mamoudou Dicko et ses camarades condamnent «les manœuvres, les manipulations et les immixtions politiciennes injustifiées de l'exécutif à tous les niveaux de la procédure judiciaire du putsch manqué de septembre 2015». Ils appellent les magistrats et tous les acteurs de la justice burkinabè à travailler pour consolider l'indépendance de la justice.

