Congo-Kinshasa: Mgr Fridolin Ambongo succèdera au cardinal Laurent Monsegwo

Un an plus tôt, il avait demandé aux autorités françaises de faire pression sur l'entourage de Joseph Kabila pour empêcher le président de modifier la Constitution et briguer un nouveau mandat. Très critique envers le pouvoir, Mgr Ambongo est aussi celui qui a porté le message de la Cenco au mois de juin dernier intitulé : « le pays va très mal, debout Congolais ! »

Après des études de philosophie et de théologie à Kinshasa, Fridolin Ambongo poursuit son cursus à Rome. Il rentre dans l'ordre franciscain des capucins. Il sera élu président de la commission justice et paix, au sein de la Cenco avant d'en devenir le vice-président. Connu pour son franc-parler, il a joué un rôle clé dans les négociations qui ont abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2016.

