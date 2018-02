Afrique: Pression de la communauté internationale dans les pourparlers de paix pour le Soudan du Sud

Des nouvelles discussions débutent à Addis Abeba. Elles sonnent comme celles de la dernière chance face à l'agacement des partenaires extérieurs.

Addis Abeba accueille une nouvelle réunion consacrée au processus de paix au Soudan du Sud, pays en guerre civile depuis plus de quatre ans. Des réunions lancées au moment où l'impatience de la communauté internationale se fait de plus en plus sentir. Face aux violations quasi systématiques des accords de paix, la réunion a lieu sous les auspices de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est (IGAD). "C'est réellement la dernière chance pour vous d'accepter vos responsabilités" a lancé le ministre éthiopien des affaires étrangères en direction des membres des délégations sud-soudanaises.

Des sanctions internationale

Pour la troika composée des Etats-Unis, la Grande Bretagne et la Norvège, l'heure est arrivée de prendre des sanctions. "Je pense que ce qui est important ici est que les pays de la communauté internationale se montrent déterminés et prêts à trouver des solutions et répondre conséquemment aux actes de violence", a déclaré Christopher Trott,l'envoyé spécial de la Grande Bretagne pour le Soudan du Sud. "Une recommandation est en préparation pour que les Nations unies annoncent des sanctions d'ici le week-end, y compris des sanctions individuelles. Cela est une preuve de nos efforts pour appuyer le processus de paix."

Un accord de paix signée en 2015 prévoit des élections cette année au mois d'août. Mais pour Washington, Londres et Oslo, des élections ne sauraient se tenir dans les conditions actuelles. En cinq ans, le conflit au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de morts; deux millions et demi de personnes ont fui le pays et un million et demi de Sud-soudanais sont menacés de famine. Le dernier cessez-le feu du conflit avait été signé le 24 décembre à Addis Abeba mais avait été violé dès son entrée en vigueur.