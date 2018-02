Sénégal: Appui à l'entreprenariat - Le Premier ministre liste les nombreuses initiatives en faveur des jeunes

Une structure supplémentaire dotée d'une enveloppe de 30 milliards de FCFA par an qui vient selon lui, parachever le dispositif d'accompagnement à l'initiative privée. Il y a également le projet de micro finance islamique d'un montant de 47 milliards de FCFA qui accordera des financements aux femmes à partir de lignes de crédits dédiés pour leurs activités génératrices de revenus. L'autre initiative du gouvernement, renseigne M. Dionne, c'est le lancement cette année de la seconde phase du projet d'alphabétisation et d'apprentissage/lutte contre la pauvreté (Palam 2) d'un coût de 13,7 milliards de FCFA. Il vise à développer 200 micros entreprises au bénéfice de 5 mille femmes ainsi que l'encadrement de 2 mille jeunes adultes qui bénéficieront de formations qualifiantes et de crédits pour leurs activités.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.