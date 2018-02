Sénégal: 110 millions de dollars de la Banque mondiale pour le Programme d'appui aux communes

Une visite de trois jours, entreprise conjointement avec celle du président de la République française Emmanuel Macron, qui s'inscrit dans la continuité du One Planet Summit coorganisé par la France et le Groupe de la Banque mondiale à Paris au mois de décembre 2017.

Et d'ajouter que le programme vise en second lieu à rationaliser la gestion des investissements publics au niveau d'un certain nombre de collectivités urbaines afin d'améliorer les services à la population.

Les services de l'institution financière expliquent que le premier objectif dudit Programme est d'améliorer les finances locales en augmentant les dotations de l'État aux collectivités locales, en introduisant des critères d'allocation objectifs et équitables, et en renforçant les capacités des municipalités afin qu'elles soient en mesure de développer leurs recettes propres.

