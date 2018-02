Congo-Kinshasa: Décision du Pape François - Ambongo derrière Monsengwo !

Plus rien ne sera comme avant. Désormais, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, 78 ans, devra convoler en justes noces avec un Fridolin Ambongo à l'Archevêché de Kinshasa.

Le Souverain Pontife, usant, certes, de l'essentiel de se prérogatives reconnues dans le Droit Canon, a décidé de nommer ce dernier aux fonctions d'Archevêque coadjuteur, depuis ce mardi 6 février 2018. La nouvelle aura créé l'effet boomerang à Kinshasa et en provinces. Nombreux sont ceux qui considèrent que cette décision du Pape François tombe à pic dans la mesure où ils espèrent qu'elle contribuerait à l'apaisement des esprits, après ces moments chauds marqués notamment, par des envolées oratoires et des phrases assassines qui, littéralement, auront empoisonné le climat des relations entre les autorités congolaises et ecclésiastiques.

Nouveau départ

Comme un couperet, la nouvelle est tombée hier, mardi 6 février 2018, à Kinshasa. Du haut de son siège, le Pape François a nommé Mgr Fridolin Ambongo Besungu, en qualité d'Archevêque coadjuteur de Kinshasa. A 58 ans, cet homme de Dieu qui, jusqu'ici, a été l'Archevêque de Mbandaka-Bikoro, dans la province de l'Equateur, en RD. Congo, va, désormais, travailler comme adjoint du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, vieux de 78 ans.

Tout de suite après sa nomination, c'est en tout cas, des mots de gratitude que ce dernier a fait monter vers l'Eternel. "J'exprime toute ma gratitude envers le Seigneur qui m'a toujours assisté dans toutes les missions qu'il m'a confiées et aussi au Pape François pour sa confiance", c'est ce qu'a lâché Mgr Fridolin Ambongo Besungu qui cesse ainsi d'être Archevêque de Mbandaka-Bikoro et conserve son poste de Vice-Président à la Cenco.

Vision de Fridolin...

Aux côtés du Cardinal Laurent Monsengwo, le nouvel archevêque coadjuteur a affirmé qu'il va continuer à "avancer et à faire rayonner l'Eglise" du Diocèse de Kinshasa. De par cette nomination, Mgr. Fridolin Ambongo Besungu, devient un virtuel successeur de Laurent Monsengwo. Tenez ! Selon le Canon 403 du Code de Droit canonique qui régit la nomination des Evêques coadjuteurs, il bénéficie aussitôt, du droit de succession à son titulaire, en cas de démission ou du décès de ce dernier.

Quel enjeu ?

La nomination du Mgr. Fridolin Ambongo Besungu aux côtés du Cardinal Monsengwo n'a-t-il pas un soubassement politique ? A ce stade, il serait peut-être un peu hasardeux d'en dire plus. Toutefois, il sied de reconnaître que dans ses dernières opinions, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya aurait dit tout haut et sans ambages, ce que d'autres disent tout bas. Cette histoire de "médiocre", pour laquelle beaucoup l'ont reproché d'avoir outrepassé ses limites, continue de défrayer la chronique de l'actualité politique en RD. Congo et partout ailleurs dans le monde. Thomas Luhaka Losendjola, une des figures politiques mieux connues de l'agora politique, lui demandait, en toute humilité, de présenter ses excuses à la nation.

Depuis, le Cardinal n'a jamais posé un tel geste, ni oser y répondre. Par contre, il a gardé silence, laissant ainsi entre la perspective d'une escalade à la faveur d'une série de tiraillements entre l'église et l'Etat.

Tout récemment encore, quand les congolais pendant que les congolais s'y attendaient le moins, l'homme de Dieu a bombardé un nouveau vocabulaire sur la place publique. Le "logorrhée". Mais, jusqu'où veut-il en venir? Telle est la question. En tout état de cause, certains compatriotes tant de l'Opposition, de la Majorité que d'une certaine frange de la population congolaise, affirment que le Cardinal, en vertu de lourdes charges que revêtent ses fonctions, aurait dû avoir un discours qui le maintient, malgré les différences d'approches, comme une église au milieu du village.

La guerre sera plus longue et populaire, disait Lumumba. Est-ce que le Congo ne serait pas déjà sur cette lancée à l'interne? En tout cas, le choix porté sur Mgr Fridolin Ambongo Besungu aux côtés de Monsengwo ne serait pas tombé pas dans l'air. Ancien Professeur de Théologie Morale de l'Université catholique du Congo, ce dernier a co-officié les discussions directes ayant conduit à la conclusion de l'Accord de la Saint Sylvestre, devenu l'unique document de référence pour toute sortie de crise pacifique.

Mgr. Fridolin Ambongo Besungu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est homme rigoureux, posé, modéré et courageux. Outre le fait qu'il a une passion spéciale pour la réussite de sa vocation, c'est un serviteur dévoué et fidèle à ses engagements. Il est respectueux des textes. Il va sans dire que son passage aux côtés de Laurent Monsengwo en cette période cruciale de l'histoire de la RD. Congo, ferait qu'il tempère les ardeurs des uns et autres.