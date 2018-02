Congo-Kinshasa: Le Recteur Pèlerin Kimwanga en tête - UPN - Les étudiants à fond contre l'insalubrité !

D'ailleurs, le Recteur de l'UPN, lui-même, n'est pas resté loin de ladite opération. Ensemble avec les autres gestionnaires de l'université et plusieurs autres étudiants, Pèlerin Kimwanga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a montré l'exemple. Coupecoupe à la main, il a rasé une grande partie de mauvaises herbes qui salissaient les parvis de cette structure estudiantine. Devant la presse, il a signalé qu'il était plus qu'important pour lui, loin de sa fonction de numéro Un de l'UPN, de participer à cette opération d'assainissement qui, du reste, est inscrite, rappelle-t-on, dans son programme. « Un esprit propre dans un corps propre dans un lieu propre », a-t-il lancé pour expliciter ses motivations dans ce combat contre l'insalubrité. Dans la foulée, il a félicité les étudiants présents lors de cette journée d'action à la salubrité et les a, en même temps, invité à s'évertuer dans cette lutte.

C'est donc dans ce cadre qu'ils ont procédé, le samedi 3 février dernier, à une opération d'assainissement au sein de leur alma mater. Un troisième salongo (entendons, assainissement) qui s'est réalisé depuis la mise en place du nouveau comité de coordination chapeauté par Mario Baytemeleke et Christian Tshibala, respectivement coordonnateur et vice-coordonnateur des étudiants.

La lutte contre l'insalubrité n'est pas seulement une affaire du pouvoir public. C'est, en effet, cette idée qui a titillé et changé la façon de voir les choses dans le chef des membres de la coordination des étudiants et ceux du comité de gestion de l'Université Pédagogique Nationale, UPN.

