Jérôme Paluku a é été élu avec 687 sur 734 votants. Pour ce faire, le président élu a promis de travailler pour le concours de tous et en a appelé à la contribution active de toutes les intelligences. Signalons, par ailleurs, qu'à la vice-présidence, Frédéric Kalwahali a été voté avec plus de 400 voix. Il faisait face à M. CUBA L'YANZENZE.

La Communauté Nande réunie dans Kyaghanda est une communauté structurée et organisée, a martelé le nouveau président en marge d'un échange. Et, de poursuivre : "Nous devons nous souder les coudes ; réunir toutes les intelligences que regorgent la Communauté en vue de promouvoir notre développement ; faire la promotion aussi de la paix. Cette élection prouve l'esprit démocratique qui rime avec le développement et qui prouve à suffisance que le peuple Nande est un peuple pacifique, qui ne peut tolérer aucun désordre qui peut conduire aux massacres inutiles des populations innocentes.

