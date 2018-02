Afrique de l'Ouest: Le G5 Sahel se fixe un nouveau départ à Niamey

Si les deux quartiers généraux de Sévaré dans le centre du Mali, et Niamey au Niger sont prêts à être opérationnel, il n'en est pas le cas pour les fuseaux centre situé au Tchad et ouest en Mauritanie, même si du coté de la frontière Mali/Mauritanie, les lignes commencent à bouger.

Lundi dernier, le G5 Sahel a signé un protocole d'entente avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, et la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Objectif recherché : aider les cinq pays à combler le déficit alimentaire des populations.

La suppression des visas et des frais d'itinérance entre les cinq pays. Sans oublier le projet de création d'une compagnie aérienne "Air Sahel" et la construction d'un chemin de fer "trans-sahélien", long de près de 6.000 km.

"Les enjeux du sommet du G5 Sahel c'est d'abord la mise en œuvre de ce qui a fait connaitre le plus le G5 Sahel, c'est-à-dire sa force conjointe. Le sommet marque un tournant dans la mise en place de cette force et dans le début des opérations. L'autre composante du G5 Sahel qui est ignorée, mais qui n'est pas tellement importante, c'est le projet de développement à mettre en œuvre dans le Sahel pour juguler les problèmes qui assaillent le Sahel", selon Kalla Moutari, ministre nigérien de la Défense nationale.

