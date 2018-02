Congo-Kinshasa: UPC - Matata Ponyo confirmé Docteur en économie

Le Premier Ministre Honoraire, Matata Ponyo Mapon, a été consacré Docteur en Economie de l'Université Protestante du Congo, à l'issue d'une soutenance de thèse de doctorat.

"Grande distinction" est la mention obtenue par le Lauréat, en cravate route. Matata Ponyo Mapon, Premier ministre honoraire de la RD. Congo, de 2012 en 2016, reste une figure de proue en termes de leadership dans la gestion de la "Res publica". Plus d'un Congolais lui rendent hommage grâce à son hymne de la "Macroéconomie" qu'il maîtrise parfaitement. Après sa défense de mémoire relatif au Diplôme d'Etudes Approfondies, DEA, à l'Université de Kinshasa, UNIKIN, le 29 janvier 2016, cette-fois, il a défendu son doctorat à l'Université Protestante du Congo, UPC. Dans les tout prochains jours, l'actuel Docteur Matata Ponyo sera appelé Professeur d'Universités.

Il ne s'est pas contenté d'aller en repos après ses quatre ans, à la tête du Gouvernement de la RD. Congo, soit de mai 2012 à novembre 2016. L'homme en cravate rouge du régime de Joseph Kabila a, sûrement encore, des services à offrir à la nation Congolaise, en dépit des services d'ores et déjà offerts à la République, lors de son passage à la primature de la République et de par tant d'autres fonctions publiques. De progrès en progrès, il convainc plus d'un. Une année après sa défense de mémoire relatif au Diplôme d'Etudes Approfondies, DEA, à l'Université de Kinshasa, le 29 janvier 2016, obtenant la "Plus grande distinction", il a, une fois de plus, été face aux savants des Sciences Economiques, membres du jury, à l'Université Protestante du Congo, samedi 3 février 2018, pour la soutenance de sa thèse de doctorat en Sciences Economiques.

La quintessence

Ladite thèse soutenue publiquement, et qui lui a valu la mention "Grande distinction" s'intitule « Qualité de l'ajustement budgétaire et croissance économique : cas de la République démocratique du Congo, de 1974 à 2015 ». Dans les prémisses de sa thèse, le futur Professeur d'Universités, Matata Ponyo Mapon est allé du postulat selon lequel le succès d'un ajustement budgétaire repose sur l'existence, au sein de la classe dirigeante, d'un leadership éclairé. Le lauréat Matata Ponyo Mapon fustige le fait que les explications qu'il a éprouvées dans sa thèse, sur le plan empirique semblent, néanmoins, largement insuffisantes pour le cas de la RD. Congo comme pour d'autres pays africains. Il estime que celles-ci ignorent ce qui fonde, principalement, le succès d'un tel ajustement.

Bref historique

Quatre ans à la primature de la République, Matata Ponyo Mapon rendu le tablier en novembre 2016, laissant ainsi sa chaise, à son Successeur Samy Badibanga, fruit du dialogue national signé le 18 octobre 2016, sous la férule de l'Expert International, Edem Kodjo, à la Cité de l'OUA de Kinshasa. Homme de discipline et de rigueur, toujours en cravate rouge, c'est ça Matata Ponyo Mapon pour plus d'un Congolais. Après ses services publics à la tête du Gouvernement RD. Congolais, il n'a pas quitté le pays comme le feraient, naturellement, la plupart. Le digne fils du Maniema est resté au pays, réfléchissant sur comment servir autrement la patrie. Finalement, il a misé sur ses potentialités intellectuelles, et a dû défendre sa thèse de doctorat, avec brio, dont le contenu et le fond ont convaincu plus d'un lecteur. Sûrement, le ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire lui octroiera le titre de "Professeur d'Universités". Hommages aux grands, que la patrie récompense, tôt ou tard.