Afrique: Appels au respect des droits des séparatistes

Alors que le traitement à appliquer aux séparatistes divise l'opinion camerounaise, la situation reste très tendue et même confuse dans les deux régions anglophones, où des disparitions de civils francophones sont signalées, alors que les séparatistes se montrent plus que déterminés dans leurs attaques contre les symboles du pouvoir camerounais.

Il n'y a pourtant quasiment pas d'informations sur ces détenus. L'avocat Ngu Achu Julius affirme cependant avoir confiance en la justice camerounaise. "La justice va faire son travail", rassure l'homme de droit. Normalement, justifie-t-il, "on doit les entendre, leur donner la possibilité de se défendre, la possibilité de voir leurs médecins, on doit leur donner la possibilité de consulter un avocat, de voir leurs familles, pour ceux qui sont Camerounais."

La pression des Etats et celle aussi de la France sont perçues par certains comme une mise en garde ou une mise sous observation du Cameroun. Or, l'idée d'une telle posture de la communauté internationale a toujours irrité le gouvernement. En réaction, le ministre de la Communication Issa Tchiroma Bakary s'était récemment emporté contre le groupe de recherche sur les conflits International Crisis Group et l'organisation de défense des droits de l'homme "Transparency International". Les deux organisations venaient de publier des rapports critiques sur la crise dans les territoires anglophones du Cameroun.

