Cameroun: Présidentielle 2018 - Le bal des caméléons a commencé.

Même s'ils n'occupent pas des postes électifs, beaucoup constituent la frange la plus importante au sein… Plus »

Un discours qui contraste avec celui de Célestin Bedzigui, président national du parti qui, dans sa lettre de soutien au candidat Paul Biya, évoque une raison purement économique « A notre sens, faire la politique, c'est faire les choix qui maximisent les chances de réaliser le bonheur des populations. Et dans la configuration actuelle de la scène politique au Cameroun ou pullulent les candidatures des plus fantaisistes, soutenir la candidature présidentielle de Biya est la moins mauvaise solution » Une attitude qui cache mal les atermoiements d'un parti politique à la recherche de ses marques. On se souvient que le parti a tout récemment rompu toute alliance avec L'UNDP, un autre allié du Rdpc en raison du mauvais partage des dividendes issus de ce rapprochement. Et pourtant, au PAL, on croyait avec Atangana à une alternance au sommet de l'Etat. Seulement, les intérêts semblent plutôt ailleurs. Pour le président du parti, Célestin Bidzigui, le choix de soutenir la candidature de Paul Biya est « la meilleure option pour préparer la PAL »

Du coup, dans les partis politiques resté à l'affut d'un éventuel partenariat, la « bataille des chérifs » a commencé. Qui sera l'interlocuteur du parti face au RDPC ? C'est moi. Le coup d'envoi a été donné à Monatelé, une ville de la région du centre favorable à Paul Biya, au cours d'une cérémonie de collecte de fonds de soutien au candidat Biya. Au cours de la cérémonie, Célestin Bedzigui, président du parti de l'Alliance Libérale (PAL) s'est rapproché de l'élite du Rdpc. Trahison. En réaction, Denis Emilien Atangana, secrétaire général du parti a déposé sa lettre de démission, avec des mots durs « Au vu des derniers développements dans ses orientations, notamment la contribution financière du Pal au soutien de la candidature du président national du rdpc aux prochaines élections présidentielles qui s'est tenu à Monatelé le 4 février 2018, le devoir de constance et de cohérence de mon discours sur la nécessaire alternance au sommet de l'Etat m'impose de me désolidariser de toutes les actions qui y contribueraient »

