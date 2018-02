Sénégal: Des dignitaires saluent les retombées de la visite de Macron à Saint-Louis

De cette manière, la ville de Saint-Louis devrait être mieux armée contre l'érosion côtière, a indiqué le gouverneur, avant d'appeler la jeunesse saint-louisienne à "plus de sérénité et de discipline, pour faciliter la résolution de leurs difficultés par le gouvernement (... )".

Le gouverneur, Alioune Aïdara Niang a salué "le geste patriotique et la démarche citoyenne" de l'imam et sa délégation, ajoutant que "les mesures fortes" annoncées par les pouvoirs publics devraient contribuer à soulager les populations.

La brèche s'est depuis élargie en amont vers l'ancienne embouchure à une vitesse inattendue pour atteindre 19 kilomètres à cause de la pression combinée des eaux du fleuve et de la mer.

Saint-Louis — Des guides religieux et notables de Saint-Louis ont rencontré mardi le gouverneur Alioune Aïdara Niang pour lui demander de transmettre "la reconnaissance et les remerciements" des imams et "moukhadams" de la capitale du nord aux pouvoirs publics, relativement aux retombées de la visite officielle du président français Emmanuel Macron.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.