Maroc: Moussa Ndaw n'écarte pas une domination du football marocain sur le continent

"En plus des infrastructures de dernière génération, c'est un pays passionné de football qui fera d'une coupe du monde une très grande fête et ensuite sa situation géographique est avantageuse pour tout le monde", a souligné l'ancien attaquant du WAC, meilleur buteur de l'histoire du club casablancais.

En plus de Lekja, 3-ème vice-président de la CAF et président de la Commission des finances de l'instance continentale, beaucoup d'autres dirigeants sont installés dans les Commissions, a soutenu Ndaw.

Moussa Ndaw donne l'exemple de Bencherki, l'attaquant du WAC et de la sélection locale qui a gagné la Ligue des champions pour son club et joué la coupe du monde des clubs et le CHAN avant de s'engager avec le club saoudien d'Al Hilal.

Moussa Ndaw cite le centre fédéral de Mamoura qui sort des pépites qui peuvent ensuite évoluer dans tous les grands clubs du pays à savoir le WAC, le Raja, le FUS et le FAR de Rabat pour ne citer que ces clubs.

"Il y a un gros travail à la base au niveau des clubs et au niveau fédéral", a rappelé Ndaw, actuel chroniqueur sur la radio privée Mars, l'une des stations les plus écoutées de la capitale économique marocaine, Casablanca.

"Les deux récentes victoires en Ligue africaine des champions et au CHAN viennent confirmer un bon travail à la base", a expliqué, dans un entretien exclusif avec l'APS, l'ancien attaquant international et membre du staff technique du WAC ces dernières années.

