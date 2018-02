Ile Maurice: Modernisation de Port-Louis - United Docks investit Rs 100 millions dans trois projets

La rénovation de l'United Docks House, de la construction de Fanfaron Quays et d'un Dock lounge. Ce sont les trois projets qui devraient donner un coup de neuf à la capitale. Pour cela, l'entreprise investira Rs 100 millions.

Après sa rénovation, qui a débuté en janvier, l'United Docks House abritera des bureaux et des espaces pour des activités commerciales. L'objectif étant de faire du Business Park d'United Docks un haut lieu des activités liées au secteur mauricien des services financiers. Quelque 2 500 m² d'espaces bureaux seront disponibles. Les travaux seront livrés en juillet.

Quant à Fanfaron Quays, il verra le jour à Trou-Fanfaron, sur une superficie de 7 arpents. Y seront aménagés un restaurant, une galerie d'art, des espaces bureaux, des facilités d'hébergement pour les opérateurs engagés dans des activités industrielles légères, des entrepôts et un bar à vin. Les travaux seront complétés en août 2018.

Le Dock Lounge sera, lui, un lieu de restauration et de détente. Dans le dessein de donner une nouvelle vocation à un site connu dans le temps pour les activités des dockers, le Dock Lounge sera équipé d'un restaurant, d'un pub et d'un bar. Au menu, les consommateurs auront l'occasion de goûter aux mets traditionnels consommés par les dockers à l'époque, avec une touche moderne. Le site fera la part belle aux animations musicales et culturelles les vendredis et les samedis, des moments de la semaine où il n'y a presque pas âme qui vive dans la capitale. Ce troisième projet sera livré en mars.

Trois autres projets

Le plan de développement mis en route par United Docks Ltd comprend une première phase, dont les travaux ont été terminés en 2017. Le montant des investissements s'élève à Rs 100 millions également. Cette première phase consiste en l'aménagement d'un Business Park sur le terrain vague qui jouxte le site abritant Le Suffren, et où se garaient les voitures se rendant à l'hôtel. En effet, ce site fera place à un centre d'affaires abritant un espace pour environ 700 nouvelles aires de stationnement, assorti d'un service de navettes pour ceux qui veulent rallier le centre-ville.

«Le taux d'occupation de ces aires de stationnement a atteint les 50 %», souligne Nitin Pandea, Chief Executive Officer d'United Docks Ltd. «Ce parking relais a été aménagé en prévision de l'installation, un peu plus loin, du terminus du nouveau service de transport sur rail», ajoute-t-il.

Par ailleurs, trois autres projets figurent à l'agenda de l'United Docks Ltd. En premier lieu : la construction de Quay Heights. Haut de 27 étages et d'une superficie de 47 000 m², le bâtiment se situera sur un terrain appartenant à la compagnie, au Caudan, et qui donne en partie sur la mer. Ce complexe comprendra des espaces pour des activités sportives, de bien-être et de loisirs, des activités commerciales, résidentielles et médicales ainsi que des espaces bureaux.

Y sont prévus l'aménagement de 60 appartements haut de gamme, d'un espace de 7 500 m² pour des activités commerciales et des gestionnaires de petits commerces, un hôtel cinq étoiles, un supermarché et 3 000 m² de bureaux. La clientèle visée : des professionnels, des investisseurs et des retraités qui veulent d'un environnement à la hauteur de leur ambition sophistiquée.

En deuxième lieu : le Cerne Docks. Ce projet permettra à United Docks Ltd de se positionner en tant qu'acteur du monde de l'événementiel. Un vieux bâtiment d'une capacité de 1 000 m², situé sur le quai de Trou-Fanfaron, à proximité du site qui abrite l'Aapravasi Ghat, sera transformé. Il devrait accueillir des conférences, des cocktails et des dîners de gala.

Enfin, le troisième projet apportera un plus à l'entrée nord de la capitale (l'Albion Docks North), à Trou-Fanfaron. Le terrain, d'une superficie de 25 665,98 m², qui abrite des facilités d'entreposage, fera place à un parc consacré aux activités du port franc et du secteur de la logistique.