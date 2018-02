Après la formation théorique, des classes ouvertes par discipline, permettront aux professeurs de mettre en pratique les enseignements reçus.

Les enseignants des lycées et collèges (publics et privés) de la région du Bafing, issus de dix disciplines d'enseignement général, participent à un atelier de renforcement de leurs capacités en maitrise de l'approche pédagogique par les compétences (Apc). Ce, à l'initiative de l'antenne régionale de la pédagogie et de la formation continue (Apfc) du 6 au 7 février 2018 au sein lycée régional, Gouverneur Abdoulaye Fadiga (Gaf) de Touba.

Expliquant l'objectif de la session de formation, Bakayoko Mamadou, inspecteur général, par ailleurs, chef de service de l'Apfc de Touba, a indiqué qu'il s'agit de « la mise en œuvre efficiente des programmes éducatifs et de leur guide d'exécution » par les professeurs.

De façon spécifique, a-t-il dit, elle doit les amener à : identifier les différentes parties d'un programme éducatif ; concevoir et à exploiter une situation d'apprentissage ; concevoir et à exploiter une situation d'évaluation; élaborer des outils d'évaluations au format Apc et à conduire une séance de leçon.

A l'ouverture des travaux, Issouf Doumbouya, directeur régional de l'Education nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (Drenet-Fp), a exprimé ses remerciements aux formateurs venus de Bouaké pour la circonstance. Avant de se réjouir de cette initiative de l'Apfc de Touba. Qui de son point de vue, améliorera à coup sûr la qualité de l'enseignement dispensé. Car, dira-t-il, « l'enseignement de qualité ne saurait être une réalité sans des enseignants de qualité » Et d'ajouter, « dans une société en mouvement, il est indiqué que l'enseignant s'adapte à l'évolution du monde ».

Espérant que les participants puisse mettre à profit les deux jours pour revisiter « les fondamentaux de la pédagogie ». Dans la même veine, Diarassouba Amadou, proviseur du lycée hôte, avait dit, « celui qui ne forme pas, devient ignorant dans sa spécialité ». Après la formation théorique, des classes ouvertes par discipline, permettront aux professeurs de mettre en pratique les enseignements reçus.