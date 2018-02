Cote d'Ivoire: Génies en herbe 2018 - Le lycée scientifique de Yamoussoukro entend rempiler

Le lycée classique de Bouaké et le Collège Saint-Viateur de Bouaké, complètent le trio avec le tenant du titre, pour les phases finales de la zone centre.

Le 3 février, la caravane Génies en herbe s'arrêtait à Bouaké en vue de désigner les lycées de la zone centre qui se rendront sur le campus du Vitib. Première certitude, il faudra compter sur le tenant du titre, le lycée Scientifique de Yamoussoukro. Le Centre culturel Jacques Aka de Bouaké qui accueillait les 21 établissements venus se disputer le droit de représenter le centre du pays a livré un verdict quasi-attendu. Le Lycée Scientifique de Yamoussoukro, vainqueur de l'édition 2017, finaliste en 2016 et en 2015, a survolé les épreuves.

Avec une moyenne de 71,33 points sur 100, il a obtenu, en attendant les épreuves de l'est, la meilleure note sur l'ensemble des présélections. Les autres établissements qualifiés sont le Lycée Moderne et Classique 1 Bouaké (63,83/100) et le Collège Saint Viateur Bouaké (61,5/100), qui feront leurs grands débuts dans la phase finale de la compétition et découvriront le campus Génies en herbe pour la première fois.

Les récompenses individuelles ont également été raflées par le Lycée Scientifique. Sur les 147 participants, les élèves Soro Sonokoli Bamara et Cissoko Amidou, ex-aequo, ont obtenu les meilleurs résultats grâce à une note de 77 points. Il s'agit là aussi des meilleures notes depuis le début de la tournée des présélections.

Une fois de plus, Bonnet Rouge, le sponsor officiel de l'émission, était présent aux côtés des candidats pour présenter leur « Programme en 21 jours ». Un nutritionniste a ainsi pu échanger avec les jeunes afin de leur prodiguer des conseils et répondre à leurs questions. Suite à cet échange, les élèves ont été récompensés de leur attention avec des produits et des goodies Bonnet Rouge.

Les vainqueurs sont d'ailleurs repartis dans la capitale avec des cartons de lait Bonnet Rouge sous le bras afin de faire le plein d'énergie avant les matchs télévisés. Le tout en présence d'Assi Wilfried, Directeur marketing Friesland Campina Afrique de l'Ouest, maison-mère de la marque-sponsor.