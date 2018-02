Cote d'Ivoire: African Pitch Roadshow 2018 - C'est reparti pour la sélection des meilleurs porteurs de projets et start-ups du continent

Hub Africa, la plateforme africaine par excellence des investisseurs et des entrepreneurs, vient de lancer l'African Pitch Roadshow après le succès de l'édition de 2017.

Pour la 3ème année consécutive cette compétition va à la rencontre des meilleurs porteurs de projet et start-ups. Ainsi à travers chaque étape-pays trois projets seront retenus pour prendre part à la 6ème édition du Hub Africa prévue les 2 et 3 mai 2018, à Casablanca au Maroc.

Il faut souligner que les projets sélectionnés des différents pays se livreront à une compétition « Hub Africa Awards », à l'issue de laquelle les 5 meilleurs projets intégreront une plateforme crowdfunding en vue d'obtenir un financement. Le Pitch Hub Africa est organisé cette année avec « Africa is Calling you ». Les Lauréats seront ensuite envoyés en immersion à Singapour.

Le tour du continent de Hub Africa se fera en sept étapes qui mènera son jury au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Rwanda... et avec une étape a également été prévue à Paris, à la rencontre de la diaspora. L'étape de Paris s'est déroulée le 14 décembre 2017, suivie respectivement de celle de Dakar (6 janvier), Abidjan (13 janvier). Pour la 4ème, 5ème, 6ème et 7ème étape l'African Pitch Roadshow posera ses valises à Libreville (10 février), Yaoundé (22 février), Dakar (5 au 11 mars 2018) et Kigali (31 mars 2018).

«Nous lançons un appel aux jeunes, mais aussi aux start-up, organismes étatiques et privés, ONG engagées dans le développement socio-économique du continent, à se rapprocher de cette grande cause qu'est Hub Africa, afin que nous puissions en synergie constituer une force multidimensionnelle autour de cet écosystème, au profit de notre jeunesse, de nos économies et de nos pays», a indiqué Zakaria Fahim, fondateur de Hub Africa.

Lancé en 2012 par Zakaria Fahim, Hub Africa offre l'écosystème le plus complet en matière d'accompagnement entrepreneurial mais aussi un outil dans la création de valeur, et la lutte contre le chômage sur le continent. Signalons que c'est pour la 3ème fois consécutive le jury a procédé à des présélections en Côte d'Ivoire.

Rappelons qu'à la 5ème édition, placée sous le thème: « L'entrepreneur, acteur de l'intégration africaine », la Côte d'Ivoire a obtenu le 2ème prix avec le projet « Young power » de Samuel Sévi. Il a proposé un dispositif pour révolutionner l'exploitation de l'hévéa et surtout la récolte du latex. C'est le projet « Paps-App » de Bamba Lô qui a retenu l'attention du jury. Symbolisé par une cloche et des ailes, le projet de la start-up sénégalaise porte sur la livraison délocalisée à la demande. La Camerounaise Olivia Mvondo avec son projet Kmerpad a été classée troisième. Elle a présenté des serviettes hygiéniques réutilisables pour les femmes lors de leur menstruation.

Ce rendez-vous, qui faut-il le souligner, est devenu une référence. Il est co-organisé par NGE Impact et placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cet événement est parrainé par le ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération.